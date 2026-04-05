בלינצ'ס לפסח – הרבה ביצים, הרבה טיגון, והרבה טעם של בית
יש מאכלים שמרוב שהם ברורים מאליהם,
אני אפילו לא חושבת להעלות אותם לבלוג – הם פשוט תמיד שם. אבל פסח מזכיר לי, שנה אחרי שנה,
שיש קלאסיקות ששווה להאיר באור חדש. הבלינצ'ס לפסח הם בדיוק כאלה.
בבית, שלא משתמשים בו בקמח מצה, הקרפים הדקיקים האלה הם מצרך בסיסי.
לרוב אני ממלאת אותם – תפו"א, פטריות,
או כל מילוי שמתאים לרוח החג – או מגישה אותם כרולדות אפויות שמזכירות קנלוני חגיגיים.
אבל הפעם, כשהצטברו לי יותר מדי קרפים (קרה לכן פעם שטיגנתן יותר מדי? ברור שקרה!),
נזכרתי ברעיון נהדר שהכינה חמותי ,
היא נוהגת לפרוס את הבלינצ'ס הדקיקים לרצועות עדינות ולהגיש אותם כאטריות במרק.
פסח או לא פסח, "מרק עם איטריות" היה ותמיד יהיה אחד המאכלים האהובים – והטעם?
נעים, רך, סופג את טעמי המרק בדיוק במידה, וממלא את הלב.
נכון, הבלינצ'ס דורשים לא מעט ביצים והטיגון הוא לא בדיוק פעולה של חמש דקות –
אבל יש משהו כל כך מנחם בערמה חמה של קרפים, שמתגלגלת ממנה כל כך הרבה אפשרויות ורעיונות.
אז אם נשארו לכן בלינצ'ס – תפרסו, תכניסו למרק, ותיהנו.
ואם לא נשארו? אולי זה רמז לטגן עוד סבב
ככה מכינים אותם:
רכיבים:
אופן ההכנה:
מתחילים עם הביצים - והרבה, קודם כל כי צריך הרבה חביתיות כדי לקבל קצת אטריות
ושנית אפשר כבר להכין לכל החג ולהקפיא מהם.
אפשר אותם רגילים
בהמשך עורמים הרבה עלי חביתיות מגלגלים ופורסים דק דק
