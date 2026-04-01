צלי בקר בריבת בצל ומה שליד

כמו בהרבה ארוחות שבת, גם הפעם הכול התחיל משיחה קצרה עם הג’וניורית:
מה מכינים? ואיזה בשר קונים?
היא הציעה ללכת על קוביות בשר ולא על פרוסות, רעיון שמיד מצא חן בעיניי.
צלי בקוביות הוא מסוג המנות שפשוט מבשלים ואוכלים. בלי תכנון מראש ובלי שלבים מיותרים.
צלי בפרוסות, לעומת זאת, דורש קצת יותר מחשבה והתארגנות, וזה כבר סיפור אחר.
בסוף הלכתי על אונטריב, נתח מספר 2, שמגיע מהחלק העליון של הכתף, בין הצוואר לאנטרקוט.
זה נתח שמתאים לבישול ארוך, מתרכך יפה ומייצר רוטב עשיר מלא טעם שמחזיק את כל המנה
בול מה שאני רוצה לסעודת שבת.
רכיבים
1/2 1 ק"ג קוביות אונטריב
6 בצלים
3 כפות שמן זית
1.5 כפיות מלח
1/2 כפית פלפל שחור
6 כפות סילאן
1/2 כוס יין אדום יבש
1/2 1 כוסות מים
אופן ההכנה:
לקלוף ולפרוס דק את הבצלים, לשים בסוטאז גדול מספיק
לפזר את קוביות הבשר
לתבל
לצקת את הנוזלים, לכסות בנייר פרגמנט ולכסות את הסיר
להכניס לתנור שחומם ל- 160 מעלות.
חזרתי אחרי 1/2 3 שעות, הבשר היה נימוח, הרוטב מרוכז וטעים
התוספות שבחרתי למנה הנהדרת הזאת
היו:
פטריות מוקפצות
סלסלת פטריות שמפיניון יחד עם סלסלת פטריות יער
שטיגנתי במעט שמן זית עד שלא היו עוד נוזלים במחבת,
הוספתי 4 שיני שום כתושות
כף סויה ו- 2 טיפות שמן שומשום
כפית ג'ינג'ר מגורר, מלח ומעט פלפל שחור
בסיום פיזרתי מעל גבעולי בצל ירוק קצוצים.
קוסקוס בירקות
בהכנת המנה הזאת התחלתי בבישול הירקות,
1 בצל קצוץ שטיגנתי ב- 3 כפות שמן להזהבה
הוספתי תפו"א חתוך לקוביות קטנות
שני גזרים מגוררים גס, מעט גבעולי פטרוזיליה קצוצים
אידוי קצר
תיבלתי בכפית מלח, כפית אבקת מרק בטעם עוף , מעט כורכום ופ"ש
הוספתי כמות הנוזלים שמצוינת על שקית הקוסקוס - 2/3 1 כוסות
ובישלתי על אש נמוכה עד שהירקות התרככו.
הוספתי את הקוסקוס וכיסיתי את הסיר עד שכל הנוזלים נספגו.
ש ב ת ש ל ו ם
