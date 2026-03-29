עוגת שייש לפסח

עוגות בפסח זה טריקי, אי אפשר ממש להמיר את הקמח הרגיל לקמח של פסח היות
ויש להם תכונות שונות
וכך אני נשארת עם ניסוי וטעייה לגבי איזה שילוב יהיה מוצלח,
יניב עוגה גבוהה, עסיסית, כמובן לא מתפוררת
כמו שקורה להרבה עוגות פסחיות.
רכיבים: (תבנית עגולה ח"פ עם ארובה בקוטר 24)
6 ביצים מופרדות
300 גר' סוכר לבן
150 מ"ל שמן
150 מ"ל נוזלים (מיץ תפוזים, מים, חלב)
קליפה מגוררת מחצי תפוז
250 גר' קמח תמי תופח לעוגות
1 שקית אבקת אפיה (10 גר')
2 כפות קקאו מסונן - לשיוש
אופן ההכנה:
מתחילים עם החלבונים ומקציפים עם מחצית מכמות הסוכר לקצף מבריק ונוקשה
מקציפים את החלמונים עם שארית הסוכר, מוסיפים את קליפת התפוז.
מוסיפים בזרזוף את השמן
מוסיפים לסירוגין את הנוזלים עם הקמח
מקפלים לקצף
מפרידים 1/3 מהבלילה ומקפלים לתוכה את הקקאו המסונן
כעת משמנים את התבנית, יוצקים לתוכה מהבלילה הלבנה, מעט מהבלילה החומה
וחוזר חלילה, משיישים קצת בעזרת להב של סכין
מכניסים לתנור שחיממנו ל- 170 מעלות, למשך כשעה
כשהעוגה מתקררת אפשר להפוך על צלחת הגשה
שיהיה פה חג פסח כשר ושמח
