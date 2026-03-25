יום רביעי, 25 במרץ 2026

ליל הסדר כבר מעבר לפינה

 




לחג הפסח,  אני לא יכולה להתכונן יותר מידיי זמן מראש.

יש ניקיונות, קניות לערוך, להחליף תכולת ארונות לכלי פסח וכל זה קורה די סמוך לחג 

מה אפשר להתכונן מראש? 

לתכנן לפרטי פרטים איך יראה השולחן החגיגי 


וכמובן לתכנן את התפריט לחג:

אחד הדברים שאנשים מוותרים עליהם בפסח הוא הממרחים.

כי כש"החלה" היא מצה, ונמנעים מקטניות – נדמה שהניגוב יורד מהתפריט.

אבל זה ממש לא חייב להיות כך.

קבלו פה כמה ממרחים נהדרים שילוו את המצה לפתיח כמעט כמו בימות החול

נתחיל עם המטבוחה - מתקתקה פיקנטית , ולעולם לא חריפה


פסטו קישואים שאנחנו כל כך אוהבים 

 


סלט חצילים קלויים שאפשר להסמיך בתוספת ביצה קשה מגוררת 




כשאני עורכת רשימה של מאכלי החג, קניידלך ממוקמים כמעט במקום הראשון

אבל לפעמים יש אילוצים וקניידלך פחות מתאימים, אז כן, אפשר שקדי מרק

אבל אם אפשר לסבך את ההכנות אז למה לא? 

אטריות של פסח - זה משהו שלמדתי אצל חמותי, כי אצלנו זללו מלא הצלחת קניידלך,

ואני מוצאת שממש טעים לאכול אותן במרק הצח שאני מכינה לחג 







לליל הסדר אני בוחרת תפריט שאפשר להכין ברוגע, כמה ימים מראש.
למשל – צלי בקר (בריסקט) שמתבשל לאט ויוצא חגיגי ונימוח.
וכמעט תמיד מזמין הררי פירה קטיפתי וטעים




ואת ירקות המרק, אגב, אני לא זורקת , אלא הופכת למעין מאפינס ירקות חמודים,
שמוגשים כתוספת צבעונית.

את הירקות מהמרק מועכים לפירה גס
מוסיפים  5 ביצים
3 כפות קמח תפו"א
3 כפות שמן
מחלקים לתבנית שקעים משומנת

ומכניסים לתנור בחום 180 מעלות למשך כ- 40 דקות




                                                    סלטים תמיד מתקבלים בשמחה 







לאחר סעודת החג הארוכה הקינוח יהיה משהו ממש בקטנה, עוגת שוקולד חמימה ופירות 

הפכו לפתרון שלי לקינוח.








