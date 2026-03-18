טורטיות זוקיני

שבועיים לפני פסח, ורבים כבר מתחילים לחשוב על אלטרנטיבות למצות.
תמיד טוב שיש מתכון שעונה בדיוק על הצורך הזה.
הטורטיות האלה מזוקיני וללא גלוטן, כך שהן מתאימות מאוד לפסח
למי שמעדיף לוותר על מצות או פשוט רוצה משהו אחר בצלחת.
הן נאפות באפייה קצרה בתנור, קלות מאוד להכנה וטעימות בטירוף,
עם מרקם גמיש שמתאים כמעט לכל מילוי.
כמה מרכיבים פשוטים, ערבוב קצר, ותוך זמן לא רב
מתקבלות טורטיות רכות שמוכנות להתמלא בכל מה שמתחשק.
מתכון פשוט ששווה לשמור ולחזור אליו,
גם בפסח וגם הרבה אחרי שהחג נגמר.
רכיבים: (8 יחידות בקוטר כ- 10 ס"מ)
2 כוסות זוקיני/קישואים מגוררים וסחוטים היטב (4-6 יח')
2 ביצים
1/4 כוס שקדים טחונים
1/4 כוס צ'דר מגוררת
כף פטרוזיליה קצוצה
1/2 כפית אבקת שום
מעט פלפל שחור
מעט מלח
אופן ההכנה:
לערבב את כל הרכיבים יחד
להניח על נייר אפיה משומן ,בעזרת מצקת, כ- 1/4 כוס מהעיסה
ולשטח לעיגול דק.
לאפות בחום 190 מעלות כ- 25 דקות,
אחרי 15 דקות להפוך את העיגולים.
טעים חמים, קר וכמובן תמלאו במה שטעים לכם
