עוגת ביסקוויטים בשכבות של שוקולד, קפה וגבינה - עוגת שלוש האהבות שלי

עוגת ביסקוויטים היא מסוג העוגות שאף פעם לא נמאס מהן.
יש לה אינסוף גרסאות, שכבות, טעמים וצבעים
וגם בבלוג שלי כבר מתנוסס לו אוסף מכובד של כאלה.
אבל כשראיתי את הגרסה של אפרת ליכטנשטט באינסטגרם,
מיד היה לי ברור שאני חייבת לנסות. כמובן, כמו תמיד,
לא הצלחתי להתאפק בלי לעשות כמה שינויים - כי שינויים הם החולשה (או הכוח) שלי
והתוצאה? שכבות קרם קטיפתיות מתוקות במידה וטעימות עד מאוד
כזו שכיף לנשנש בשבת בבוקר ליד הקפה, בלי צורך בסיבה מיוחדת.
רכיבים (תבנית 21X22)
בסקויטים פתי בר
1 כוס קפה פושר
לקרם שוקולד:
100 גר' שוקולד מריר
100 גר' חמאה
2 כפות סוכר
כפית נס קפה מומס במעט מים רותחים
150 גר' גבינה 5%
לקרם קפה:
100 גר' שוקולד לבן במילוי אספרסו
100 גר' חמאה
2 כפות סוכר
150 גר' גבינה 5%
לציפוי:
350 מ"ל שמנת מתוקה
2 שקיות סוכר וניל
2 כפות אבקת סוכר.
פירורי שוקולד לקישוט
אופן ההכנה:
מרפדים תבנית בבסקויטים ומרטיבים בקפה הפושר
לקרם שוקולד:
ממיסים במיקרו את השוקולד החמאה והסוכר
מערבבים היטב עד שכל הסוכר נמס
מקררים מעט ומוסיפים את הקפה והגבינה, מערבבים
ויוצקים על שכבת הבסקויטים, מעבירים למקרר להתייצבות.
קרם קפה:
ממיסים במיקרו את השוקולד, הסוכר והחמאה
מערבבים היטב, מקררים מעט
מוסיפים את הגבינה מערבבים היטב ויוצקים
על שכבת השוקולד המריר.
מחזירים למקרר.
כששכבת הקפה מתייצבת מקציפים היטב
את השמנת המתוקה עם הסוכר ויוצקים שכבה עליונה.
את פירורי השוקולד מפזרים על העוגה סמוך להגשה
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