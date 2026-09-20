רוגלך קטנים וחמודים

אין כמו ריח של שמרים ושוקולד שמתפשט בבית אחרי אפייה משותפת.
ניצלנו את אחר הצהריים לגלגול של עשרות רוגלך קטנטנים בצק נימוח בטירוף,
מילוי שוקולד עשיר וסירופ סוכר עם נגיעה לימונית שסוגרת את הפינה.
יצאו לנו פצצות קטנות של עונג, רכות בטירוף ומבריקות מסירופ.
יש אזהרה אחת: אי אפשר להפסיק באחד.
לבצק:
1/2 ק"ג קמח
160 גר' מים פושרים
כף שמרים יבשים
4 כפות גדושות סוכר
1 ביצה
כפית תמצית וניל
80 גר' נטורינה חתוכה לקוביות קטנות או חמאה
סירופ סוכר
1 כוס מים
1 כוס סוכר
מיץ מחצי לימון
10 ס"מ קליפה מלימון
אופן ההכנה:
שמים בקערת המיקסר את המים, השמרים והסוכר ומניחים ל- 10 דקות
כשרואים את התסיסה היפה, מוסיפים את הקמח ושאר הרכיבים ומעבדים במיקסר לבצק אחיד.
מכסים ומניחים להתפחה למשך שעה - שעתיים.
ההכנה: חוצים את הבצק ל- 3 מרדדים חלק אחד למלבן גדול
מקפלים 1/3-1/3 -1/3
מרדדים שוב למלבן ארוך וצר
חוצים לאורך ועל כל פס מלבן צר מסמנים משולשים
מכניסים לתנור שחומם ל- 180 מעלות למשך 20 דקות.
מביאים לרתיחה את חומרי הסירופ להברשה ומבשלים 5 דקות
מניחים להתקרר.
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