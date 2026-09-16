עוגת גבינה נוטלה

הג'וניורית בחרה לנו עוגה לשבת, וביקשה לשלב גבינה עם נוטלה
למה לא בעצם?
השילוב מוצלח מאוד ביחוד עם הציפוי שעשוי מגנאש שוקולד חלב
רכיבים:
לבסיס:
200 גר' בסקויטים פתי בר (גטניו) טחונים
100 גר' חמאה מומסת
לגבינה:
450 גר' גבינת שמנת
500 גר' גבינה 5%
1/3 1 כוסות סוכר
2 כפות פודינג וניל
2 כפות קורנפלור
150 גר' שוקולד לבן
80 גר' שמנת מתוקה
4 ביצים
2 כפות ממרח נוטלה
ציפוי:
150 גר' שוקולד חלב
80 מ"ל שמנת מתוקה
אופן ההכנה:
מערבבים את חומרי הבסיס ומשטחים בתבנית 24
מעבירים למקרר.
ממיסים את השוקולד הלבן עם השמנת המתוקה ומערבבים היטב
מערבבים את שאר הרכיבים של עוגת הגבינה
מוסיפים את השוקולד הלבן. מעבירים 2/3 מהגבינה לתבנית עם הבסיס
מערבבים ל - 1/3 הנותר את הנוטלה, ויוצקים על הגבינה הלבנה, משיישים קלות
ומכניסים לתנור שחיממנו מראש לחום 160 מעלות למשך כשעה ורבע.
כשהעוגה התקררה
מכינים את הציפוי
ממיסים שוקולד לבן עם השמנת המתוקה
מערבבים היטב ויוצקים על העוגה.
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