חיתוכיות גבינה ללא גלוטן

כידוע אני מחובבי קיצורי הדרך ואם מתקבלת תוצאה טובה וטעימה
לעוגת גבינה ללא הפרדת ביצים, אז למה להתאמץ?
אבל האיש שלי חובב עוגות קלילות ולמענו, מידי פעם,
אני שוברת את כללים של עצמי,
מפרידה ביצים, מקפלת קצף , נזהרת שלא ישבר ואופה לו את עוגת החלומות שלו
וכך הפעם חיתוכיות אווריריות ענניות ללא בסיס רק גבינה טעימה בציפוי שמנת חמוצה של פעם.
וככה זה הולך:
רכיבים:
750 גר' גבינה 5% או 9%
1 כוס סוכר
2 שקיות סוכר וניל
5 ביצים מופרדות
קליפה מגוררת מחצי לימון
כף מיץ לימון
70 גר' קורנפלוור
40 גר' אינסטנט פודינג וניל
ציפוי:
2 שמנת חמוצה של פעם
2 סוכר וניל
אופן ההכנה:
מקציפים את החלבונים כשנוצר קצף לבנבן ורך
מוסיפים 1/2 כוס סוכר וממשיכים להקציף לקצף מבריק .
מערבבים את שאר הרכיבים יחד, מעבירים לתערובת הגבינה
כף גדולה מהקצף ומערבבים נמרצות להקליל את הבלילה.
מעבירים את בלילת הגבינה לקערת הקצף ומקפלים עד להטעמת הקצף בגבינה.
יוצקים לתבנית אפיה - אני השתמשתי בתבנית ח"פ בגודל דף מדפסת.
מכינים בתנור תבנית עם מים, מחממים ל- 160 מעלות, מכניסים את תבנית העוגה
לתבנית המים ואופים למשך כ- 55 דקות.
משאירים את העוגה להתקרר בתנור, כן היא צונחת מעט, אבל
זה לא באמת מקלקל את המרקם הענני שלה.
ולאחר מכן מעבירים למקרר.
מכינים את הציפוי : מערבבים את השמנת החמוצה עם 2 שקיות סוכר וניל
לוקח כמה דקות עד שהסוכר מתמוסס, ואז יוצקים על העוגה
מחזירים למקרר.
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