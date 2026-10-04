שעשועים בשמרים - שושנים נוטפי מילוי

משחקים בשמרים הם תמיד חגיגה, אבל הפעם זו הייתה חגיגה כפולה ומכופלת!
נכנסנו למטבח להכין מאפה שמרים חלומי: שכבות דקיקות של בצק,
ובתוכן לא פחות משני סוגים של מילוי שוקולד עשיר ומפנק במיוחד.
החלק הכי כיף בכל הסיפור?
העוזרת האישית שלי, עדי החמודה, שהצטרפה למשימה וחיפשה
בכל דרך לעזור, לרדד, למרוח ולעצב את המאפים המושלמים האלה.
אין כמו הריח של שמרים ושוקולד חם שממלא את הבית,
במיוחד כשיש ידיים מתוקות שעוזרות להכין אותו.
רוצים לדעת איך מגיעים לשכבות הדקיקות האלה ואיזה שוקולדים שמנו בפנים?
תמשיכו לקרוא
בצק:
4 כוסות קמח
1/2 כוס סוכר
1 כף שמרים יבשים
1 ביצה
1 כוס חלב חמים
100 גר' חמאה קרה
קורט מלח
למילוי:
ממרח קקאו:
1/4 כוס סוכר (יחד עם סוכר וניל)
1/4 כוס סוכר חום
1/4 כוס קקאו מסונן
1/2 כפית קינמון
100 גר' חמאה
מילוי 2:
ממרח נוטלה
אופן ההכנה:
מכינים את הבצק ומניחים להתפחה, הבצק לא תופח הרבה
אבל זה לגמרי בסדר.
בינתיים מכינים את מילוי הקקאו ומניחים במקרר שיתמצק.
לאחר כשעתיים תפיחה מרדדים את גוש הבצק למלבן גדול
מורחים את מילוי הקקאו
מקפלים את הבצק 1/3 לאמצע המלבן מצד אחד 1/3 לאמצע מהצד השני
ושוב
ומרדדים למלבן גדול
מורחים ממרח נוטלה
מסמנים עם גלגלת רצועות ומגלגלים כל רצועה לשושנה
מניחים בתבנית, מתפיחים כחצי שעה
אופים בחום 170 מעלות כ- 25 דקות
בינתיים מכינים סירופ סוכר מחצי כוס מים וחצי כוס סוכר שמרתיחים כ- 5 דקות
לקבלת סירופ סמיך
את הסירופ יוצקים על העוגות בצאתם מהתנור
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