ארוחה מושלמת בתבנית: עוף צלוי בעשבי תיבול וכרוב מקורמל

אם יש משהו שאני באמת אוהבת במטבח,
זה ארוחות שלמות בתבנית אחת,
והפעם לשם שינוי מנה שכולה קטו: עוף עסיסי שנצלה בתנור עם שפע עשבי תיבול טריים,
מונח על מצע נדיב של רצועות כרוב ובצל.
בזמן הצלייה קורה הקסם האמיתי: הכרוב והבצל מתקרמלים לאט וסופגים את כל המיצים,
השומן הטוב והטעמים העמוקים של העוף.
התוצאה היא שילוב מופלא ומאוזן של חלבון איכותי וירק רך ומלא טעם.
את תפוחי האדמה בחרתי להגיש הפעם בנפרד למי שלא מקפיד, כך שכולם מרוויחים.
רכיבים:
3 כרעי עוף מחולקים, מתובלים לפחות כמה שעות מראש במלח, פלפל שחור, אורגנו ופפריקה מעושנת.
1/2 כרוב חתוך רצועות
2 בצל לבן קלוף חתוך קשתות
2 כפות שמן זית לתחתית התבנית
2-3 עגבניות בשלות קלופות וקצוצות
1/2 כוס מים
אופן ההכנה:
לערבב את הכרוב והבצל עם מלח, פלפל שחור , מעט אורגנו ופפריקה מתוקה ו- 2 -3 כפות שמן זית
נניח בתבנית עמוקה ל- 10 דקות.
נפזר מעל עגבניות קצוצות
נניח את כרעי העוף,
1/2 כוס מים לתבנית,
נבזוק עוד מעט שמן זית, נכסה ביריעת אלומיניום ולתנור בחום 180 מעלות למשך שעה וחצי
בתום הזמן נסיר את הכיסוי ונמשיך לאפות עוד כשעה להשחמה יפה
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