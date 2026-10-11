צלי קוביות כתף בקר

אין כמו לחזור לכור מחצבתי ולבשל לטעמים שגדלתי עליהם
אמא שלי ילידת הונגריה, בישלה מצויין, לרוב את מה שזכרה מבית הוריה
ואנחנו נהנינו מכל ביס. בשנים האחרונות אף ישבתי איתה וממש תיחקרתי, מה הכינו
שם בבית שלה, בחורף, בקיץ. היה מטבח שונה שהונהג לפי עונות השנה, אז אמנם התפריט
אי אז בהונגריה כלל הרבה אווזים, אבל גם בקר כיכב וצלי בקר בטעמים הונגריים
תמיד עושה כבוד לארוחה.
אז מה צריך:
2 ק"ג קוביות כתף
2 בצלים קצוצים
עגבנייה קלופה וקצוצה
2 גבעולי סלרי
10 שיני שום כתושים
10 גבעולי פטרוזיליה קצוצים
כף פפריקה מתוקה
1/2 כף פפריקה מעושנת
כף ממרח פפריקה
1/2 1 כפות מלח
1/2 כפית פלפל שחור
1/2 כוס יין אדום יבש
מים לכיסוי
אופן ההכנה:
מפלפלים את קוביות הבקר וצורבים במעט שמן לוהט היטב מכל הצדדים
מניחים בצד.
בסוטאז מזהיבים את הבצל הקצוץ
מוסיפים את העגבניה והסלרי, מאדים כ- 5 דקות
מוסיפים תיבול, מערבבים
מוסיפים את קוביות הבקר כולל כל הנוזלים שהפרישו, יין ומים
מביאים לרתיחה ומבשלים כ- 3 שעות
תוך כדי מערבבים מיד פעם את תכולת הסיר ומוסיפים
מגבעולי הפטרוזיליה הקצוצים.
צלי מלא ברוטב טעים ישמח להיות מוגש ע"פ פירה תפו"א
ואפילו פתיתים טריים
סלט מלפפונים תמיד מצטרף לעיקרית שכזאת
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