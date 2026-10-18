ארוחה בסוטאז מכל טוב הארץ

כבר מזמן לא היה לי סיר כזה
שהכיל הכל מכל כל- את כל הארוחה, מה שנותר להוסיף סלט או שניים
זה התחיל מקופסת בשר טחון מטוגן ששכנה לה במקפיא, כבר יותר מידיי זמן
בשר שתיבלתי במלח, פלפל שחור ובהרט, טיגנתי ושמרתי, זה יכול להתאים למילוי לבצק או טורטיה
אבל הפעם הלכתי על סיר וארוחה
אז מה היה לי:
1/2 ק"ג בשר טחון מטוגן
2 בצלים קצוצים
2 גזרים חתוכים לגפרורים קמרים
1 כוס אפונה קפואה
3/4 כוס אורז
3/4 כוס אטריות דקיקות
2 כוסות מים
כפית אבקת מרק בצל
כפית מלח
מעט פלפל שחור
מעט כורכום
אופן ההכנה:
מזהיבים את הבצלים הקצוצים ב 2 כפות שמן זית, מוסיפים את הגזר והאפונה
ומאדים כ- 5 דקות.
במקביל מטגנים את האטריות הדקיקות לצבע חום עמוק
לבצל הזהוב נוסיף את הגזר והאפונה
ולבסוף את האורז, אטריות, תיבול
מים
נכסה את הסיר ונבשל 20 דקות
כל המים נספגים, אפשר לפזר מעל פטרוזיליה קצוצה
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