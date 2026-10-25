סלמון חגיגי על מצע ירקות קלויים

די נמאס לי מכל מתכוני הסלמון שכבר הספקתי להכין ולאסוף לאורך השנים,
הגיע הזמן לגוון קצת.
אבל כשאני מחפשת מנה ראשונה חגיגית ומרשימה לשולחן השבת,
אני אוהבת להשקיע עוד קצת ולשלב טעמים, מרקמים וצבעים.
הפעם הסלמון לא הגיע לבד. הנחתי אותו על מצע עשיר של ירקות שנאפו יחד איתו
תקראו לזה סלט אפוי, תקראו לזה תוספת, אבל כשאוכלים את הכול יחד מתקבל ביס מושלם.
וכמו תמיד, כשגם הטעמים עובדים וגם הצבעים משתלבים כל כך יפה בצלחת,
קשה שלא להתאהב במנה כבר מהמבט הראשון
אז ככה :
היות ולירקות זמן אפיה שונה, ואת הסלמון אני אופה לזמן קצר
התחלתי עם הירקות
3 פלפלים בצבעים שונים, שמן זית, אבקת שון, מלח ומעט טימין
ולתנור בחום 180 מעלות למשך כ- 40 דקות.
על הפלפלים סידרתי את נתחי הדג שכבר תיבלתי מראש:
תיבול לסלמון:
כפית חרדל
3 כפות שמן זית
כפית פפריקה
כפית שום כתוש
מעט קליפת לימון מגוררת
כף מיץ לימון
מלח, פלפל שחור
20 דקות בתנור ב- 210 מעלות
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