שייש גבינה ופירות

מכירים את זה שבא לכם הכל מהכל?
העוגה הזו נולדה בדיוק ברגע כזה, יחד עם קערת דובדבנים שחיכתה לתורה.
יש בה הכל:
עוגה בחושה ונימוחה,
מתיקות וחמיצות של פירות קיץ,
ושכבת גבינה מפנקת מבושמת בגרידת לימון.
עוגת חלום שסוגרת את כל הפינות.
תבניות איגליש קייק גדולה מהסטנדרט - 25X10
רכיבים:
לבלילה:
4 ביצים
⅔ כוס שמן צמחי (160 מ"ל)
⅔ כוס שמנת מתוקה (160 מ"ל)
⅔ כוס סוכר (כ-130 גרם)
2 וחצי כוסות קמח תופח או קמח עם כפית א. אפייה
כפית שמרים יבשים
לגבינה
300 גרם גבינת שמנת
1/2 כוס סוכר
שקית סוכר וניל
חצי כפית קליפת לימון מגוררת
כוס פירות חתוכים אני השתמשתי בנקטרינה ודובדבנים
שטרויזל:
70 גר' קמח
אופן ההכנה:
נערבב היטב את הביצים, שמן, שמנת מתוקה סוכר, נוסיף קמח, אבקת אפייה נערבב היטב,
נוסיף כפית שמרים יבשים, נערבב עד איחוד. נניח בצד ל-10 דק שהשמרים "יעבדו"
בינתיים נכין את תערובת הגבינה: גבינת שמנת, סוכר, גרד לימון וסוכר וניל נערבב במרץ עד איחוד.
ניצוק רבע בלילת עוגה לכל תבנית שתכסה את הבסיס
עם כף ננקד גבינה בכל תבנית נפזר מחצית מהפירות החתוכים
ושוב מעט בלילה שנשארה , עיגולי גבינה,שארית הפירות
מעל נפזר 2-3 כפות שטרויזל
נכניס לתנור שחומם מראש ל- 160 מעלות למשך לשעה או עד הזהבה יפה יפה
נקרר היטב ואז ניתן לפרוס ולהנות
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