מחבת קארי מנחמת

מחפשים רעיון לארוחת צהריים מהירה שתסגור לכם פינה בלי להתפשר על הטעם?
קבלו מתכון מנצח שיכניס לכם קצת קסם אסיאתי ליום:
קציצות עוף טחון רכות ועסיסיות בניחוח משגע,
שמתבשלות בצ'יק צ'ק ברוטב קארי עשיר.
והחלק הכי טוב? הוספתי למחבת גם נודלס מהיר הכנה שסופגים את כל הטעמים
והופכים את הכל לארוחה שלמה, מפנקת וסופר מהירה במחבת אחת!
רכיבים:
כדורי בשר:
1/2 ק"ג עוף טחון
3 כפות פרורי לחם
כף פטרוזיליה קצוצה
1 בצל ירוק קצוץ
2 שיני שום כתושים
1 ס"מ ג'ינג'ר מגורר
1 ביצה
1/2 כפית מלח
1/8 כפית פלפל שחור
לרוטב:
1 מיכל קרם קוקוס
2/3 כוס מים
3 שיני שום
1 בצל ירוק קצוץ
3 כפות שמן
1/2 כף קארי צהוב
1/2 כפית ג'ינג'ר מגורר
כף סוכר חום
כף סויה
1/2 כפית מלח
1/2 כוס ציר עוף
אופן ההכנה:
מתחילים בהכנת כדורי העוף, כדאי לתת לבשר המתובל
לנוח כחצי שעה לפני הבישול שיספוג היטב את טעמי התיבול.
בינתיים מחממים את השמן במחבת, מוסיפים את התבלינים לטיגון קצרצר
מוסיפים את השום הכתוש ומיד כשהוא מלבין
מוסיפים את הקרם קוקוס, מביאים לרתיחה, מוסיפים את הבצל הירוק ומבשלים 2-3 דקות.
כעת אפשר ליצור כדורים ולהגליש למחבת
לאחר כ- 5 דקות כדאי לטלטל את המחבת כך שהכדורים יהפכו
או להפוך בעזרת 2 מזלגות,
עוד 10 דקות בישול ומוסיפים
את הנודלס, בנוסף מוסיפים עוד 1/2 כוס ציר עוף
מטלטלים את המחבת, הופכים את הנודלס עד שהם מתרככים וניתן לערבב
אותם בין כדורי העוף שהתבשלו כבר.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה