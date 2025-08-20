עוף בתנור עם טריאקי ואננס – עסיסי, מתוק-מלוח ויפה להגשה

קיץ 2023 אמא היקרה שלי נחלשת, לא ברור לי אם זה החום הכבד או הגיל, אני מנסה לפנק אותה במאכלים שהיא אוהבת אולי תאכל ותתחזק. האמת שלא בעיה ל...