עוף בתנור עם טריאקי ואננס – עסיסי, מתוק-מלוח ויפה להגשה

יש מנות עיקריות שמרגישות כמו פתרון קל לארוחה –
ויש מנות שנכנסות לתנור ומיד ממלאות את הבית בריח שאי אפשר לעמוד בפניו.
כזו בדיוק היא המנה הזו: עוף בתנור במרינדה עשירה של טריאקי, אננס, שום ודבש,
עם טוויסט קטן שעושה את כל ההבדל והופך את הנתחים לעסיסיים במיוחד – גם אחרי האפייה.
הרעיון פשוט, אבל עובד כל פעם מחדש: קודם משרים את הכרעיים במרינדה
שתכף תתבשל לרוטב סמיך ומבריק, כזה שמלטף את העוף רגע לפני ההגשה
ונותן לו מראה יפיפה וטעם עמוק.
המתיקות של האננס והדבש מאזנת את המליחות של הטריאקי, והג'ינג'ר והשום נותנים רקע חם וקליל.
כך קיבלתי עוף יפהפה, מצופה ברוטב מבריק,
והשוס – עסיסי עד הביס האחרון.
רכיבים:
6 כרעיים מחולקים
מרינדה:
1 כוס טריאקי
1 כוס מיץ משימורי אננס יחד עם פיסות האננס
2 כפות דבש
1 כף שום כתוש
1 כפית ג'ינג'ר יבש
1 כפית מלח
פלפל שחור
2 כפיות קורנפלור
בצל ירוק לקישוט - בהגשה
אופן ההכנה:
להכין את המרינדה, בלי הקורנפלור, להכניס לתוכה את חלקי העוף לכמה שעות לפני ההכנה
לספיגת טעמים.
לסדר את נתחי העוף בתבנית עם כ- 1/3 מהמרינדה, לכסות את התבנית ולהכניס לתנור שחיממנו ל- 180 מעלות
למשך שעה.
בהמשך להסיר את הכיסוי ולהמשיך לאפות עוד כחצי שעה.
בינתיים להוסיף למרינדה שנותרה את הקורנפלור ולהביא לרתתיחה עד לקבלת רוטב סמיך.
כשהעוף מוכן לצקת על הנתחים מהרוטב הסמיך ולפזר בצל ירוק.
אני בחרתי להגיש את המנה לצד אורז צהוב ופרחי ברוקולי.
