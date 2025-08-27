עוגת תפוחים סטייל קראמבל

בסיום ארוחת שישי, לכל אחד יש את הקינוח האהוב עליו:
הוא נמשך לעוגה רכה ומפנקת, כזו שמרגישה ביתית ומוכרת.
אני, לעומת זאת, לא מוותרת על קראמבל
קינוח פשוט ומנחם שמצליח לסגור כל ארוחה בטעם טוב,
במיוחד אחרי תפריט עשיר.
יש בו משהו לא מתאמץ אבל מאוד מדויק: השילוב בין תפוחים חמים ורכים לבין שכבת הפירורים הפריכה
מעל הוא כזה שפשוט אי אפשר לטעות בו.
ועם כל הפשטות שלו – תמיד מרגיש חגיגי.
אז הפעם, החלטתי ללכת על פשרה טעימה ולעשות קצת מכל דבר
גם קראמבל, גם עוגה, הכל נאפה יחד בתבנית פיירקס אחת שמונחת בגאווה על השולחן בסיום הארוחה.
רכיבים:
3 תפוחים מגולענים וחתוכים לקוביות
אריזה קטנה של אוכמניות (אופציונאלי, היה לי ואני אוהבת)
קליפה מגוררת מחצי לימון
בלילה:
3 ביצים
3/4 כוס סוכר דמררה
125 מ"ל שמנת צמחית
1/4 כוס שמן
175 גר' קמח
1 שקית אבקת אפיה
1 שקית סוכר וניל
קליפה מגוררת מחצי לימון
שטרויזל:
3 כפות סוכר
1/4 כפית קינמון
1/4 כוס קמח
2 כפות שבולת שועל טחונה
שמן ליצירת פירורים גדולים (2-3 כפות)
אופן ההכנה:
שמים את התפוחים ואוכמניות בתבנית חסינת אש
מגררים קליפת לימון, מערבבים
טורפים את חומרי הבלילה ויוצקים ע"פ התפוחים
מערבבים את חומרי השטרויזל ומפזרים ע"פ הבלילה.
מעבירם לתנור שחומם מראש ל- 180 מעלות
ואופים 50 דקות
